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"طومان باى" بانوراما تاريخية في عروض مسرح الجنوب

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أقيمت أولى العروض المصرية المشاركة في فعاليات مسابقة عروض المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة فى دورته الخامسة المقامة حالياً بأسيوط، خلال الفترة من 7 : 11 يونيو، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ، مؤسسة مصر الخير، جامعة أسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى، مؤسسة الهدف للدعاية>

وأقيم عرض "طومان باى" بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة أسيوط، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار مجلس الوزراء، وبنصف الطاقة الاستيعابية.

وشهد العرض التزام الحمهور بتعليمات إدارة المهرجان بالجلوس فى الأماكن المخصصة مراعاة لتطبيق التباعد الإجتماعى، العرض تأليف أحمد محمد حسن لفرقة كيان ارت، اخراج نور الدين عبدالله، وتفاعل الجمهور مع العرض كونه يرصد أحداث ويعرض بانوراما تاريخية، يستعرض فيها الكاتب كيف قاوم طومان باي سليم الفاتح وكيف كان محبا وعاشقا لمصر أرضا وشعبا بعيدا عن صراع الحكم وكل الأحداث تدور في زنزانة طومان قبل إعدامه بليلة مستدعيا كل ما كان قبل إعدامه حبا في أرض المحروسة، بطولة أحمد محمد حسن ونور عفيفي.


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