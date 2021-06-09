"طومان باى" بانوراما تاريخية في عروض مسرح الجنوب

وأقيم عرض "طومان باى" بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة أسيوط، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار مجلس الوزراء، وبنصف الطاقة الاستيعابية.



وشهد العرض التزام الحمهور بتعليمات إدارة المهرجان بالجلوس فى الأماكن المخصصة مراعاة لتطبيق التباعد الإجتماعى، العرض تأليف أحمد محمد حسن لفرقة كيان ارت، اخراج نور الدين عبدالله، وتفاعل الجمهور مع العرض كونه يرصد أحداث ويعرض بانوراما تاريخية، يستعرض فيها الكاتب كيف قاوم طومان باي سليم الفاتح وكيف كان محبا وعاشقا لمصر أرضا وشعبا بعيدا عن صراع الحكم وكل الأحداث تدور في زنزانة طومان قبل إعدامه بليلة مستدعيا كل ما كان قبل إعدامه حبا في أرض المحروسة، بطولة أحمد محمد حسن ونور عفيفي.