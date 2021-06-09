مستشار الرئيس الفلسطيني عن لقاء القاهرة: "لا يصح إلا الصحيح"

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنّ دور القاهرة كان حاضرًا في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها رعت مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة.





وأضاف "الهباش" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، تعليقا على بداية وصول الفصائل الفلسطينية من أجل توحيد الصف: "لا أريد أن أغرق في التفاؤل ولكن في النهاية لن يصح إلا الصحيح".





وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني: "ما بينا هو خلاف سياسي ومهما بلغ فهو أصغر من القضية الفلسطينية، ومن الثوابت التي نتفق عليها، وفلسطين والقدس تجمعنا، والشعب الفلسطيني واحد وما بين الفصائل خلاف سياسي، ويجب أن يجتمع الجميع تحت راية واحدة".



