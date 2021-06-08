موعد مباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري الممتاز

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موعد مباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري الممتاز
الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 11:57 م
علي خلاف
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يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الذي يقوده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مواجهة صعبة أمام أسوان بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
موعد مباراة الزمالك ضد أسوان بالدوري المصري
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد أسوان بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 17 يونيو الجاري.
وتنقل مواجهة الزمالك ضد أسوان بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري حصريا عبر قناة أون "تايم سبورتس 1" الناقل الحصري للبطولات المحلية في مصر.
ويطمح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة تصدر مسابقة الدوري المصري إلى حين خوض الأهلي مواجهاته المؤجلة.
ويحتل الفارس الأبيض قمة ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجاري 2020-2021 برصيد 55 نقطة جمعها الزمالك من 25 جولة بالبطولة المحلية.
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