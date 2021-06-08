موعد مباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري الممتاز

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الذي يقوده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مواجهة صعبة أمام أسوان بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





موعد مباراة الزمالك ضد أسوان بالدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد أسوان بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 17 يونيو الجاري.





وتنقل مواجهة الزمالك ضد أسوان بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري حصريا عبر قناة أون "تايم سبورتس 1" الناقل الحصري للبطولات المحلية في مصر.





ويطمح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة تصدر مسابقة الدوري المصري إلى حين خوض الأهلي مواجهاته المؤجلة.





ويحتل الفارس الأبيض قمة ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجاري 2020-2021 برصيد 55 نقطة جمعها الزمالك من 25 جولة بالبطولة المحلية.