صولا صاحبة كليب "أبو أحمد": "مفيهوش إسفاف وبغني مهرجانات وراب"









أكدت الفنانة صولا عمر، صاحبة أغنية "أبو احمد" المتصدرة للترند، أنها كانت تريد دائمًا أن تعرض موهبتها ولا تنتظر الشهرة، موضحة أن أغنية "أبو أحمد" تظهر أنها إسفاف لكنها تمثل قضية موجودة في المجتمع، وتمثل الفتيات الباحثات عن المال والزوج الذي يمتلك الأموال ويصرف عليها.وأضافت "صولا عمر"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، والذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن كل البنات تبحث عن الرجل الذي يكون صاحب مركز ومرموق، موضحة أنها كانت معجبة بتقديم هذا اللون من الغناء، ومعجبة بالفكرة في البداية، مشددة على أن كل الجمهور معجب بالأغنية وليس بها كلمات إسفاف، كما أنها تغني مهرجانات وراب ايضًا.وأشارت صولا، إلى أنها خريجه أداب إنجليزي جامعة عين شمس، وعملت كمدرسة إنجليزي لفترة ما بداية من سن الـ18 عام، وعملت كمدرسة في الحضانة واستخدمت الفلوس التي حصلت عليها من العمل كبداية في مجال الفن، مؤكدا أن والدها متحفظ على الوسط الفني.