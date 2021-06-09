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عضو بمجلس الشيوخ: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. والسيسي يحب مصر بطريقة عملية

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 01:49 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أمنية فوزي
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قالت راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حول "تمكين المرأة" من شعار "إلى واقع حقيقي"، مؤكدة "الآن نعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية، والست التي لا تستغل الفرصة دي استغلال أمثل هيفوتها كتير جدا".

وأضافت "الفقي" في حوارها عبر قناة "تين"،: "التشريعات المصرية في صالح المرأة، والقوانين بتدينا حقنا، وعندنا دلوقتي استراتيجية وطنية لحماية السيدات"، مؤكدة:"كل هذه مؤشرات تقول إن المرأة بتتمكن بجد".

ووجهت "الفقي" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لقراراته في صالح المرأة المصرية، مؤكدة أن سيدات مصر سيكن على قدر المسؤولية.

وقالت "الفقي"، إن إخلاص وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحبه المختلف للدولة المصرية بالطريقة العملية، جعله نموذجًا يحتذى به للمسؤول التنفيذي، "فترى الآن المسؤول في الشارع ويتابع بنفسه العمل"، وواصلت حديثها عن التنمية في مصر بقولها: "مصر تشهد تنمية أفقية ورأسية مفيش متر مربع من المليون كم متر مربع مساحة مصر محصلش فيه تنمية".

وأكدت أن "مصر تغيرت فالسائح الآن بيزور مصر لمدة أسبوع وبعد ما بيمشي مش بينساها وحبيبها".

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