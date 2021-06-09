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برمانية تطالب بوضع نظام رقابي محكم لضمان التأمين على العمال

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 05:19 ص
طلب الإحاطة
طلب الإحاطة
شيماء الريس
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تقدمت الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بورسعيد، بطلبي إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، للأضرار الواقعة على العاملين في الشركة العالمية لصناعة المواسير بغرب بورسعيد.

وأكدّت "عصفور" أنّ الشركة تجاهلت تنفيذ مطالب النقابة العامة للبترول تجاه العمال، والمتضمنة صرف العلاوة الدورية بأثر رجعي للعاملين عن عامي 2019 و2020، بالإضافة إلى فتح الكادر الوظيفي، وزيادة بدل المخاطر وفتح بدل طبيعة العمل بجانب تطبيق مبدأ العدالة في الأجور خاصة لقدامى العاملين.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة استدعاء الشركة لبيان عدم الاستجابة لمطالب العمال، موضحة أنها استندت في طلب الإحاطة الثاني الخاص بضرورة التأمين على العمالة اليومية بشركات البترول نظام المقاول على حكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من لائحة المجلس الداخلية.

ولفتت إلى أنّ طلب الإحاطة جاء نظرًا لما يتعرض له عمال المقاول بشركات البترول من أضرار والذي بدا جليًا ومؤخرًا في حادث بالشركة العالمية لصناعة المواسير والواقعة غرب بورسعيد، حيث توفى 2 من العاملين أحدهم مُعيّن بالشركة والثاني يتبع المقاول.

وأوضحت "عصفور"، أنّ المتوفى الأول حُفظت حقوق أسرته وموروثيه كونه مؤمنًا عليه بالشركة، أما الآخر فضاعت حقوقه وحقوق أسرته، وحاله كحال الكثيرين من العاملين بشركات بورسعيد التي انتهجت نهج تشغيل العمال من خلال المقاول كي يحضر العمال ولا يؤمن عليهم، فإذا وقعت حادث وفاة أو إصابة لعامل ضاعت حقوقه وحقوق أسرته من بعده.

وطالبت النائبة البرلمانية بضرورة وضع نظام محكم للتأكد من تأمين المقاول على العمال، وفق أحكام القانون قبل التشغيل بالشركات، على أنّ تتأكد لجان التفتيش بالقوى العاملة من إبرام عقود عمل بين العمال وشركات توريد العمالة (المقاول) بشركات بورسعيد.
برمانية تطالب بوضع نظام رقابي محكم لضمان التأمين على العمال
برمانية تطالب بوضع نظام رقابي محكم لضمان التأمين على العمال
برمانية تطالب بوضع نظام رقابي محكم لضمان التأمين على العمال
برمانية تطالب بوضع نظام رقابي محكم لضمان التأمين على العمال

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