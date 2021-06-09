اليوم.."شكاوى النواب" تناقش اقتراحات مقدمة من الأعضاء

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، 4 اجتماعات لها، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الإقتراحات برغبة مقدمة من النواب؛ حيث تناقش اللجنة خلال الاجتماع الأول: الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن ترخيص وتشغيل المخزن الاستراتيجي للشركة المصرية لتجارة الجملة بقرية بني غالب- مركز أسيوط والقريب من مطار أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب درويش مرعي، بشأن تحويل مقر ومباني المؤسسة العلاجية بمدينة قليوب- محافظة القليوبية إلى مستشفى عام.





تفاصيل الاجتماع الأول

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن عمر حسنين، بشأن إحلال وتجديد مستشفى الخصوص المركزي -مدينة الخصوص- محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالعزيز، بشأن إنشاء وحدة تبرع بالدم بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة- محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فتحي، بشأن توفير الأجهزة الطبية للوحدة الصحية بقرية كوم الأطرون- مركز طوخ- محافظة القليوبية.





كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود بدر، بشأن إنشاء مستشفى مركزي جديدة مكان مستشفى الحميات التى تم إغلاقها بمركز ومدينة شبين القناطر أو استبدال أرض المستشفى القديمة بأرض جديدة لإقامة كلية للبنات تابعة لجامعة بنها – محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة نسرين عمر، بشأن تخصيص قطعة أرض ملاصقة لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لإنشاء مبنى ملحق للمستشفى، بالإضافة إلى الإقتراح برغبة المقدم من النائبة مروة هاشم، بشأن تحويل مستشفى الزنكلون إلى مركز طبى نموذجى- محافظة الشرقية.





الاجتماع الثاني

وخلال الاجتماع الثاني، تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفى شحاته، بشأن تشغيل مستشفيات بردين- الزنكلون- بنى عامر- نهنباى- بيشة قايد- شمبارة- مركز الزقازيق- محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسينى عيسى جلال، بشأن إحلال وتجديد مستشفى الغنايم المركزى بمحافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام العمدة، بشأن إنشاء معهد تمريض بمقر مستشفى بني محميات- مركز أبنوب- محافظة أسيوط.





كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء وحدتين غسيل كلوي بمستشفى الواسطى- مركز الفتح- محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي سليم، بشأن إنشاء فرع لعلاج أورام الأطفال- محافظة الإسماعيلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن توفير التخصصات الطبية النادرة لمستشفيات- محافظة مطروح، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الطيبى، بشأن إنشاء مستشفى عام فى حى طرة بمحافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب كمال الدين أبودنيا، بشأن توفير آسرة رعاية مركزة فى جميع المستشفيات الحكومية الكبيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة فضية سالم عيد، بشأن بناء مدرسة تمريض بمدينة نويبع – محافظة جنوب سيناء.





الاجتماع الثالث

وخلال الاجتماع الثالث: تناقش اللجنة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عزيز سابق الأول: بشأن تغطية مسافة (300متر) من ترعة (قنيبة) بقرية ميت كنانة- مركز طوخ- محافظة القليوبية، والثاني: بشأن تغطية (300متر) من ترعة الفلفلة الجديدة- مركز طوخ- محافظة القليوبية، كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين زكريا حسان، شعبان لطفى، بشأن تغطية ترعة الجنبية الغربية من بداية الوحدة المحلية بالحواويش حتى مدخل حى الكوثر- محافظة سوهاج، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن تغطية ترعة أم الطبول أمام مجلس مدينة البلينا- محافظة سوهاج.





كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن المير، بشأن استكمال تغطية ترعة الصفصاف التابعة لقرية الخليج- مركز المنصورة- محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد قرقر، بشأن تغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين- مركز بلقاس- محافظة الدقهلية، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائب باسم عبد المحسن حجازى، بشأن تغطية الجزء المتبقى من مصرف المغربى بقرية الشمارقة- مركز كفر الشيخ- محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيمان سالم، بشأن استكمال تغطية مصرف العصلوجى المار داخل قرية غزالة- مركز الزقازيق- محافظة الشرقية.





الاجتماع الرابع

وخلال الإجتماع الرابع تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقي، بشأن تقوية شبكات المحمول بقرى بحري مركز أسيوط – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبوالخير، بشأن فتح دورات المياه المغلقة بالمساجد على مستوى الجمهورية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقى تركيا، بشأن توفير المساعدة المالية للمساجد المبنية بالجهود الذاتية- محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن عمر حسنين، بشأن استبدال قطعة الأرض المخصصة لوزارة الأوقاف بحوض كلهيز- خاتون- مدينة الخصوص – محافظة القليوبية، لإقامة مجمع مدارس.





كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصمودي، بشأن إحلال وتجديد دورة مياه مسجد القن الكبير بعزبة القن- مركز مطوبس- محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد سمير، بشأن إحلال وتجديد مسجد جمعية تنمية المجتمع المحلى المسمى بالمسجد الصغير على نفقة الوزارة- قرية البجلات- منية النصر- محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف الشبراوي، بشأن سرعة بناء المساجد المغلقة على مستوى الجمهورية وفرشها وعمل الصيانة لها.



