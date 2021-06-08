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تطوير العشوائيات: انتهاء العمل في مشروعات المساكن غير الآمنة خلال شهرين

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية إن ملف تطوير العشوائيات صعب ولكن مع وجود الرئيس السيسي ودعمه للملف تم التخلص من العقبات.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فاتورة مشروعات نقل السكن غير الآمن ستصل إلى 40 مليار جنيه قريبا بعد صرف 32 مليار حتى الآن.

وتابع إن الصندوق رصد 318 مليار جنيه لتطوير المناطق غير المخططة مثل عزبة الهجانة في ظل وجود 160 ألف فدان غير مخطط على مستوى المدن والحضر وهناك تكليف رئاسي لتطوير عواصم المحافظات والمدن.

وأوضح أنه خلال شهرين سينتهي العمل في مشروعات المساكن غير الآمنة فضلا عن مشروعات أخرى في مختلف المحافظات مؤكدا أن مصر على قمة العالم في تطوير العشوائيات مشيرا إلى أن مشروع الأسمرات الذي تم تنفيذه في عام ونصف هو خطة خمسية لإحدى الدول الكبرى.

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