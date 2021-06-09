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وزير التعليم: لم نحاول منع الغش في امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 03:01 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريما خليفة
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رد دكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على سؤال أحد أولياء الأمور، عبر أحد "جروبات ائتلاف معلمي مصر"، استفسر خلاله عن الغش الذي حدث في لجان الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال السؤال: "ما حدث داخل لجان الصف الأول والثاني من غش، جعل لدينا مخاوف كثيرة أن يحدث هذا في الامتحانات المقبلة".

ورد "شوقي": "نحن لم نحاول منع الغش في أولى وثانية ثانوي من الأساس والإسقاط من هذا على الثانوية العامة غير صحيح، لأن الثانوية العامة تحظى بأكبر إجراءات تأمينية ممكنة".

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