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وزير الزراعة: مشروع الدلتا الجديد يوفر 5 مليون فرصة عمل

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصادر المياه في مشروع الدلتا متعدد مثل محطة تحلية المياه، وبعض المياه الجوفية، مشيرًا إلى أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تصل لـ250 الف جنيه، أي تكلفة استصلاح المليون فدان تصل لـ250 مليار جنيه خلال عامين فقط، خلاف تكلفة إنشاء محطة التحلية، اي أن التكلفة استصلاح الميون فدان تقترب من الـ300مليار جنيه.

وتابع "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى" بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن مساحة الدلتا القديمة3.5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجدي يقدر بـ30% من مساحة الدلتا التي يعتمد عليها المصريين منذ قديم الازل، وهذا من شأنه أن يحدث نقلة في القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن مشروع الدلتا الجديد يعتمد على التكنولوجيا الحديثة للزراعة، وسيعمل على خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وسيوفر ما يقرب من 5 مليون فرصة عمل جديدة.

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