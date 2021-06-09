أحمد موسى تعليقا على صفعة ماكرون: الحرس فشل في مهمته (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقًا على واقعة تلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صفعة خلال جولة انتخابية له، مؤكدا أن هذا الحدث لا يمكن التقليل منه، حيث إنه تصدّر موقع التواصل الاجتماعي وأصبح «تريند».





وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ الشاب الذي صفع ماكرون كان يهتف تسقط الماكرونية، معلقا: «الشرطة لقنت هذا الشاب العلقة المتينة».





وأشار الإعلامي، إلى أنّ لقطة صفع الرئيس الفرنسي باتت حديث العالم كله، مشيرا إلى أن هناك تقصيرًا من حرس ماكرون، الذي فشل في تأمين الرئيس، ويجب أنّ يغادروا عملهم من اليوم لأنهم لا يصلحوا لتأمين شخص الرئيس.



