Advertisements

أحمد موسى تعليقا على صفعة ماكرون: الحرس فشل في مهمته (فيديو)

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 05:01 ص
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقًا على واقعة تلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صفعة خلال جولة انتخابية له، مؤكدا أن هذا الحدث لا يمكن التقليل منه، حيث إنه تصدّر موقع التواصل الاجتماعي وأصبح «تريند».

وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ الشاب الذي صفع ماكرون كان يهتف تسقط الماكرونية، معلقا: «الشرطة لقنت هذا الشاب العلقة المتينة».

وأشار الإعلامي، إلى أنّ لقطة صفع الرئيس الفرنسي باتت حديث العالم كله، مشيرا إلى أن هناك تقصيرًا من حرس ماكرون، الذي فشل في تأمين الرئيس، ويجب أنّ يغادروا عملهم من اليوم لأنهم لا يصلحوا لتأمين شخص الرئيس.

ولفت إلى أنّ الحرس الرئاسي يجب أن تكون عينه في منتصف رأسه ويراقب ما حول الرئيس وليس شخص الرئيس نفسه، مؤكدا أنّ الشاب الذي صفع ماكرون لو كان يملك سكينًا كان قتل الرئيس الفرنسي، موضحا أنّ هذه جريمة يتحملها الحرس الشخصي لأنه ترك المعتدي من الوصول للرئيس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماكرون بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

منذ حوالي 6 ساعات

الحقيقة الكاملة حول رصد متحور مصري من كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع سفاح الشباك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مثيرة من زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

منذ حوالي 14 ساعة

وكيل مصطفى فتحي يكشف مفاجأة حول انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خلل بالإنترنت يؤدي لتعطل المواقع الاخبارية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. سمير صبري يعتذر عن رئاسة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعليق ديشامب على إصابة بنزيما وحقيقة غيابه عن اليورو

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. استشاري يدعو للفنانة دلال عبدالعزيز على الهواء.. وتعليق مؤثر من رامي رضوان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة.. وتحذر المواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

متظاهرو "السترات الصفراء" يهتفون "ارحل" أمام ماكرون

وزيرة الهجرة: القبض على المعتدي على الشاب المصري بالكويت (فيديو)

خالد الجندي: الإسلام الدين الوحيد المعتدى عليه في العالم أجمع (فيديو)

السلطات الفرنسية تقبض على رجل للاشتباه بصلته بهجوم نيس

فرنسا توقف شخصا ثانيا للاىشتباه بصلته بهجوم نيس

أحمد موسى: الجزيرة ارتكبت جريمة بحق الدين وجملت صورة ماكرون (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 م

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

12:58 ص

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

09:31 ص

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

04:44 م

عاجل.. سمير صبري يعتذر عن رئاسة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

10:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»