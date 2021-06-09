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شاهد.. استشاري يدعو للفنانة دلال عبدالعزيز على الهواء.. وتعليق مؤثر من رامي رضوان

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 03:43 ص
رامي رضوان ودلال عبدالعزيز
رامي رضوان ودلال عبدالعزيز
شيماء حسن
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أعرب الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة، عن أمنياته بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبدالعزيز.

وقال "مصباح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "كلنا بندعي لمدام دلال ويارب يتم شفاها"، ليرد رامي قائلًا: "كلنا في أشد الحاجة إلى الله ويارب يتم شفاها على خير".

هذا، ولا تزال الفنانة دلال عبد العزيز في غرفه العنايه المركزه، للعلاج ما بعد الكورونا، برغم سلبيه مسحتها إلا أنها تعاني من المرض.

وشاركت أبنتها الفنانة إيمي سمير غانم، عبر خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لافتة مكتوب عليها:"المريضة لا تعلم شيء عن زوجها".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز مسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، دلال عبد العزيز، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، إخراج أحمد خالد موسي

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