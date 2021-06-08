وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي مستمر بلا توقف

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الكثير من برنامج الإصلاح الاقتصادي في العهود السابقة التي حدثت في مصر لم تنجح؛ لأن برامج الحماية الاجتماعية لم تسير معها بنفس القوة.



وأضاف "معيط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن برامج الحماية الاجتماعية هامة جدًا لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي.



وتابع: "نتعامل بشكل مستمر مع تحسين مستوى المعيشة للمواطن"، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي مستمر بلا توقف، وليس هناك موعد أقصى له، معلقًا: "إذا توقف الإصلاح الاقتصادي لعادت الأمور كما كانت في الماضي".

