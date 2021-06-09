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اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش موزانة مجلس النواب

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 06:31 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2021 2022.

وكانت اللجنة، ناقشت في اجتماعها، أمس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021 2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018 2019 - 2021 2022، وكذلك نظر وتدارس تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ذات السنة وفي ضوء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

وتواصل عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

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