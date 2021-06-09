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وزير التعليم يوجه رسالة لأولياء الأمور عن الغش

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 12:16 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريما خليفة
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وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، حول الغش، موضحا أن إلقاء اللوم على الدولة هو الأمر السهل، مشددا على أن الدولة ستقوم بدورها، ولكن يجب التفكير في أسباب هذه الظاهرة التي استفحلت خلال السنوات الماضية، وإدراك أنها انعكاس لأمراض مزمنة في التعليم المصري والاهتمام بالنجاح بأي شكل حتى دون تعلم ودون استحقاق لأن الوجاهة الاجتماعية عند الكثيرين أهم من المهارة الحقيقية.

وأضاف "شوقي"، في "جروب بناء التعليم المصري": "ولأن طريقة تصميم التنافس على الجامعات من خلال المنفذ الضيق الأوحد وهو التنسيق يخلق هذه الحالة الهستيرية واللتي أدت بنا إلى مافيا الدروس والسناتر والغش والتسريب والتهكير وضاع التعلم وضاعت المعرفة ولم يعد يهتم بهم الكثيرون!".

واستكمل: "ويساهم الكثير (وليس الجميع) من اولياء الامور في ضغوط هائلة على ابنائهم من أجل الحصول على درجات بأي طريقة للأسف بدلا من التشجيع على اكتساب معرفة حقيقية تنفعهم لأن بالنسبة لهم المرور من التنسيق أهم من العلم".

واختتم: "علينا جميعا الانتباه لهذه الظاهرة والتفكر فيها وعدم ترديد أن التنسيق هو الحل الوحيد العادل لدخول الجامعات وأن النظام التراكمي هو ٣ ثانوية عامة وما شابه". مضيفا: "البقاء على ما نحن عليه لن يفيد احدا ويؤذي الأبناء في المقام الأول والله أعلم".

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