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أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 9-6-2021

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9-6-2021، وذلك في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها العملة الأمريكية وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

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