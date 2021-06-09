وزير الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة عبقري تنموي متكامل

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر مشروع عبقري؛ لأنه مشروع تنموي متكامل.



وأوضح "القصير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مساحة مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، ولكن سيتم زراعة مليون فدان منهم، مؤكدًا أنه رقم كبير ويحتاج استثمارات كبيرة.



وتابع: "نلجأ للمياه الجوفية، ونعالج مياه الصرف الصحي لري المليون فدان بمشروع الدلتا الجديدة"، مستكملًا: "تمت زراعة 200 ألف فدان، ونستهدف زراعة 250 ألف أخرى بنهاية هذا العام بمشروع الدلتا الجديدة".

