بدرجات الحرارة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 9 يونيو 2021، من ارتفاع كبير في حالة الطقس؟





وجاءت التوقعات كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية.

- طقس حار على السواحل الشرقية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





الظواهر الجوية: