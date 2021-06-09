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بدرجات الحرارة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 12:46 ص
أمنية فوزي
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 9 يونيو 2021، من ارتفاع كبير في حالة الطقس؟
وجاءت التوقعات كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية.
- طقس حار على السواحل الشرقية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
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