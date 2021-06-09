محاولات للسيطرة على حريق انلدع في محطة لفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية بالبحيرة (صور)

نشب قبل قليل، حريق هائل بمحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية بالكيلو 85 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بنطاق دائرة قسم شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن، بنشوب حريق هائل بمركز الفاروق للفرز والتعبئة، بطريق مصر اسكندرية الصحراوى عند الكيلو 85 بنطاق دائرة قسم شرطة النوبارية.



