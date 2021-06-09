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وزير التعليم يجيب على سؤال تطابق نموذج "البابل شيت" مع "التابلت"
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 12:28 ص
ريما خليفة
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وجهت مني أبوغالي مسئول أدمن "التعليم أمن قومي"، سؤالا إلى وزير التربية والتعليم قائلة: "سؤال متعدد من الطلبه هل الطالب اللي هيختار التابلت مع البابل شيت هيكون نفس النموذج واحد علي الاتنين بترتيب الأسئله حرصا علي وقت الطالب اثناء الامتحان؟".
ورد الوزير قائلا: "هذه وظيفتنا أن يتطابق الاثنان ولا داعي للقلق من هذا لاننا مسؤولون عنه وسيكون الاثنان متطابقان باذن الله بدون جهد من الطالب او اى عنصر بشري".
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