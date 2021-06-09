وزير التعليم يجيب على سؤال تطابق نموذج "البابل شيت" مع "التابلت"

وجهت مني أبوغالي مسئول أدمن "التعليم أمن قومي"، سؤالا إلى وزير التربية والتعليم قائلة: "سؤال متعدد من الطلبه هل الطالب اللي هيختار التابلت مع البابل شيت هيكون نفس النموذج واحد علي الاتنين بترتيب الأسئله حرصا علي وقت الطالب اثناء الامتحان؟".



