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وزير التعليم يجيب على سؤال تطابق نموذج "البابل شيت" مع "التابلت"

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 12:28 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريما خليفة
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وجهت مني أبوغالي مسئول أدمن "التعليم أمن قومي"، سؤالا إلى وزير التربية والتعليم قائلة: "سؤال متعدد من الطلبه هل الطالب اللي هيختار التابلت مع البابل شيت هيكون نفس النموذج واحد علي الاتنين بترتيب الأسئله حرصا علي وقت الطالب اثناء الامتحان؟".

ورد الوزير قائلا: "هذه وظيفتنا أن يتطابق الاثنان ولا داعي للقلق من هذا لاننا مسؤولون عنه وسيكون الاثنان متطابقان باذن الله بدون جهد من الطالب او اى عنصر بشري".

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