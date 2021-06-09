تنفيذ "المراسم والبروتوكول" موضوع نقاش منحة ناصر للقيادة الدولية

نظمت وزارة الشباب والرياضة لقاءًا حواريًا حول المراسم والبروتوكول ضمن فعاليات اليوم الثامن لمنحة ناصر للقيادة الدولية فى نسختها الثانية بمشاركة شباب من 50 دولة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية خلال الفترة من ( 16-1) من يونيو الجاري 2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور أحد الخبراء العسكريين فى البروتوكول والمراسم.





بدأ اللقاء باستعراض فيلم عن زيارة شباب منحة ناصر لأكاديمية الشرطة، وفيلم آخر عن تدريب العنصر النسائي في الجهاز الشرطي، ثم تطرق الحوار عن المراسم والبروتوكول، وعن أهميته وعن أهم القواعد العامة التي يجب أن تراعى في ذلك، واختلافها من حدث لآخر في طريقة الجلوس وترتيب الأقدمية، وكذلك وضع الأعلام والذي يجب أن يكون موضوعًا بزاوية 45 درجة، والمراسم في الاستقبال قد تتسبب في بعض الأزمات الدبلوماسية إذا لم تُراعى.





استعراض ترتيبات المراسم العسكرية

وناقش المجتمعون أيضا بعض الأمور في المراسم العسكرية وكيفية الإعداد والتجهيز لها، وكذلك كيفية الإعداد لاستقبال الوفود الأجنبية، وكيفية الاهتمام بالمسمى الوظيفي في استقبالهم، ومراعاة ذلك في الأحداث المختلفة، علاوة على مراعاة القواعد في تسليم الهدايا، واختلاف الزي في المراسم أو الاستقبال في الصباح عن المساء وكيفية اختيار الألوان.



