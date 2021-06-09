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الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع بديل ساسي

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
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أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن الزمالك لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن تجديد إعارة سيف الدين الجزيري من عدمها، مشيراً إلى أن اللاعب انتقل إلى الفريق الأبيض على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي.

وعن مفاوضات الزمالك مع لاعب وسط ذئاب الجبل محمد مجلي ، فأكد عادل في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"الزمالك لم يتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب ، كل ما يثار بخصوص هذا الشأن مجرد شائعات يتم تداولها منذ الموسم الماضي ، كما أن الفريق لن يسمح برحيل أي من اللاعبين في هذه الفترة".

واختتم عادل :" الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مستمر في منصبه الموسم المقبل، ولا صحة لكل ما تردد بشأن رحيله ، خاصةً في ظل تحسن نتائج الفريق في الآونة الأخيرة".

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