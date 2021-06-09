نجم ريال مدريد: لن أنتقل إلى برشلونة

تحدث داني سيبايوس لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، عن مستقبله مع الميرنجي بعد تعيين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا للملكي.





وقال سيبايوس في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "كل ما أريده هو حسم موقفي خاصة وأنني ارتبط بعقد طويل الأجل مع ريال مدريد وكنت في فترة إعارة، وأشعر أنني تائه".





وأكمل: "لقد عاد للتو إلى النادي، ونحن بحاجة للتحدث خاصة وأنني أشعر بحالة جيدة على المستوى الفني والبدني كلاعب بعد الموسم الماضي مع آرسنال".





وأردف: "أريد الاستقرار أكثر في نادٍ بعقد طويل الأجل لأكون قادرًا على إظهار موهبتي، أرغب في معرفة خطة أنشيلوتي مع الفريق خاصة وأنني لن أشارك في يورو 2020 وهناك كأس العالم قريبًا، وبالتالي، يجب أن تكون هناك أشياء واضحة".





وأتم لاعب ريال مدريد تصريحات مبديا رأيه في إمكانية الرحيل إلى برشلونة: "لن أنتقل إلى هناك لأنني لاعب في ريال مدريد وحلمي هو أن أنجح معه كذلك نفس الحال مع إشبيلية (الغريم التقليدي لنادي ريال بيتيس فريقه السابق".



