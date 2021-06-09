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5 فوائد لاتفاقية الحوكمة الشاملة بين مصر وأمريكا.. اعرفها (إنفوجراف)

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 06:32 ص
علم مصر وأمريكا
علم مصر وأمريكا
عبداللطيف هيبة
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وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين على قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن "الحوكمة الشاملة".

وتهدف الاتفاقية إلى:
1- الاستمرار في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة والتي تهدف إلى:
• تعزيز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، وحوكمة المحاكم الاقتصادية.
• ‏تمكين المرأة والفتيات.

2- دعم الفئات المهمشة في المجتمع:
• وذلك عن طريق استمرار دعم الحكومة المصرية في تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية وسهولة الحصول عليها.

3- التطوير المؤسسي:
• وتستهدف الحوكمة الاقتصادية الشاملة زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وكذلك زيادة كفاءة المؤسسات العامة.

• ‏واستمرار دعم الإصلاحات القائمة في مصر للارتقاء باليات المساءلة.

• ‏وتحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين.

4- يستهدف دعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين صانعي السياسات في مصر.

5- الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
5 فوائد لاتفاقية الحوكمة الشاملة بين مصر وأمريكا.. اعرفها (إنفوجراف)
5 فوائد لاتفاقية الحوكمة الشاملة بين مصر وأمريكا.. اعرفها (إنفوجراف)

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