الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة.. وتحذر المواطنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن طقس الأربعاء، موضحة أنّه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.





وأوضحت الهيئة أنّ رتفاع درجات الحرارة يستمر لمدة ٤٨ ساعة، ومن المتوقع أنّ تسجل القاهرة ٣٨ درجة، ويستمر الارتفاع حتى تتجاوز درجات الحرارة على الصعيد حاجز ٤٠ درجة، كما تنشط الرياح على جنوب البلاد.



