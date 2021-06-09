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الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة.. وتحذر المواطنين

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 02:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن طقس الأربعاء، موضحة أنّه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أنّ رتفاع درجات الحرارة يستمر لمدة ٤٨ ساعة، ومن المتوقع أنّ تسجل القاهرة ٣٨ درجة، ويستمر الارتفاع حتى تتجاوز درجات الحرارة على الصعيد حاجز ٤٠ درجة، كما تنشط الرياح على جنوب البلاد.

ونصحت الهيئة، المواطنين بالابتعاد عن التعرض للأشعة الشمس المباشرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة.

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