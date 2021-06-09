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ليلى علوي توجه رسالة مؤثرة للفنان شريف دسوقي
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 05:32 ص
كساب أحمد
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قالت الفنانة ليلى علوي، إنها رغم أدائها الكثير من الأعمال الفترة الماضية إلا أنّها ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، ودائمًا ما ترتدي الكمامة ولا تصافح زملائها معقبة: "بحب كل الناس، بس مش عارفة أسلّم، ودائمًا ماشية بالماسك والكحول.. وبقول يارب إحمي".
وتابعت "علوي"، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء: "الحمد لله ربنا استجاب لا الفيلم (ماما حامل) ولا المسلسل (ست الهوانم)، ولا الإعلان اللي عملته حد اتصاب بالفيروس من فريق العمل في كل هذه الأعمال".
وتعليقًا على الظهور الخاص للفنان شريف دسوقي في فيلم (ماما حامل)، قالت: "أنا بحبه جدًا ربنا يشفيه، هو كاركتر متميز جدًا، من أول الناس التي صفقت له في فيلمه في مهرجان القاهرة والذي حصل على جائزه عنه.. الصراحة هو شخص غير معتاد في تمثيله وكوميديته ليه طابع غير معتاد".
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