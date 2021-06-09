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وزير التعليم: نجهز لحدث كبير نهاية الصيف
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 04:30 ص
ريما خليفة
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ترتب لحدث كبير في نهاية الصيف.
وأوضح "شوقي"، في معرض رده على أحد التساؤلات عبر "جروب التعليم المصرى 2030": "دعونا نركز على امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية".
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "سوف نجهز حدث كبير في نهاية الصيف لتقديم الحديد في مناهج التعليم، وبالأخص الصف الرابع الابتدائي"، مضيفا: وأرجو الانتظار حتى ذلك الحين عندما يكتمل العمل الشاق.
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