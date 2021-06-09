وزير التعليم: نجهز لحدث كبير نهاية الصيف

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ترتب لحدث كبير في نهاية الصيف.





وأوضح "شوقي"، في معرض رده على أحد التساؤلات عبر " جروب التعليم المصرى 2030": "دعونا نركز على امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية".



