Advertisements

وزير التعليم: نجهز لحدث كبير نهاية الصيف

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 04:30 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريما خليفة
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ترتب لحدث كبير في نهاية الصيف.

وأوضح "شوقي"، في معرض رده على أحد التساؤلات عبر "جروب التعليم المصرى 2030": "دعونا نركز على امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية".

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "سوف نجهز حدث كبير في نهاية الصيف لتقديم الحديد في مناهج التعليم، وبالأخص الصف الرابع الابتدائي"، مضيفا: وأرجو الانتظار حتى ذلك الحين عندما يكتمل العمل الشاق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم طارق شوقي بوابة الفجر الفجر الدبلومات الفنيه

أخبار تهمك

وكيل مصطفى فتحي يكشف مفاجأة حول انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

منذ حوالي 14 ساعة

الحقيقة الكاملة حول رصد متحور مصري من كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع سفاح الشباك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سمير صبري يعتذر عن رئاسة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

منذ حوالي 8 ساعات

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات مثيرة من زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. استشاري يدعو للفنانة دلال عبدالعزيز على الهواء.. وتعليق مؤثر من رامي رضوان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة.. وتحذر المواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

منذ حوالي 8 ساعات

خلل بالإنترنت يؤدي لتعطل المواقع الاخبارية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعليق ديشامب على إصابة بنزيما وحقيقة غيابه عن اليورو

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بـ"الألوان والتوقعات".. "التربية والتعليم" توضح نظام التقييم لطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي

رد عاجل من وزير التعليم على أخبار إلغاء البحث

إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي.. 4 رسائل عاجلة من "التعليم"

وزير التعليم يعلن تدريس مقتطفات اللغة الهيروغليفية لهؤلاء الطلاب

التعليم: مناهج نظام التعليم الجديد تهدف لتنمية الوعي والثقافة الأثرية لدى الطلاب وليس للحفظ

أستاذ مناهج: تدريس الهيروغليفية في المدارس جاء في موعده

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 م

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

12:58 ص

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

09:31 ص

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

04:44 م

عاجل.. سمير صبري يعتذر عن رئاسة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

10:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»