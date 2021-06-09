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رئيس جامعة الإسكندرية يكشف حقيقة فصل 2000 طالب من كلية التجارة (فيديو)

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 04:09 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
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نفى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، فصل 2000 طالب بلية تجارة جامعة الإسكندرية معددون بالفصل بسبب نظام الساعات المعتمدة.

وأوضح "قنصوة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لم يتم حتى الآن تحديد عدد الطلاب الذين سيتم فصلهم من كلية التجارة.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن منظومة الساعات المعتمدة لجامعة الإسكندرية متواجدة منذ عام 2016، وهي المنظومة السائدة على مستوى العالم، موضحًا أن منظومة الساعات المعتمدة مرنة كثيرًا، حيث لا يقال على الطالب أنه راسب، وتعطيه الفرصة للتحسين.

وكشف عن أنه يتم توجيه إنذار للطالب في حال كان تقديره أقل من 50%، وهو ليس إنذارًا بالفصل، وإنما لتحسين مستواه، متابعًا: "تم توجيه الإنذارات بالفعل لألفين طالب، ولديهم أكثر من فرصة لتحسين المعدل التراكمي".

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