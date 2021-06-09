كريم فهمي: "جارة القمر" قريباً بدور العرض





قال الفنان كريم فهمي أنه عاد للتصوير في فيلم "جارة القمر" في الديكور الخاص بالعمل بمنطقة وسط البلد، وكنا قد انتهينا من تصوير 10 أيام بالفعل من الفيلم قبل أزمة فيروس كورونا، حيث انتهينا من تصوير مشاهد مدينة سيناء بالكامل وبالتحديد في نوبيع.









وأضاف في تصريحات صحفية: "من من المقرر أن نسافر إلى مدينة أسوان لتصوير المشاهد الأخيرة من العمل خلال الفترة المقبلة، حيث سيستمر التصوير هناك لمدة 4 أيام فقط، وننتهي من التصوير، وسيتم طرحه في السينمات قريباً.







