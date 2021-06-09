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أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
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قال شريف فاروق وكيل البرتغالي جايمي باتشيكو أن اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب فتحت باب التفاوض مع المدير الفني السابق للفريق لحل أزمة مستحقاته المالية بعد تقدمه بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي .

وأوصت الفيفا بحصول باتشيكو على مليون و 400 ألف دولار.

وأضاف فاروق في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten’’ : "تسعى اللجنة الحالية للتفاوض الودي مع باتشيكو وسداد مستحقاته المتأخرة ثم يقوم المدرب بسحب شكواه ضد النادي، ولكن الزمالك تأخر في رده على الاتحاد الدولي بشأن الشكوى المقدمة".

واختتم فاروق :" من المنتظر أن تشهد الأيام القادمة جلسة مفاوضات بين مسؤولي الزمالك والبرتغالي باتشيكو للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين حول مستحقاته المتأخرة ، كما أن المدرب يدرس عدة عروض من أندية الدوري الصيني والإماراتي".

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