ريال مدريد يرحب بخروج فاران

أفادت تقارير صحفية إسبانية، صباح اليوم أن ريال مدريد يستعد لسماع العروض المقدمة للفرنسي رفائيل فاران مدافع الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





بعد الإعلان عن رحيل زيدان ووصول أنشيلوتي، والتجديد لـ مودريتش وفاسكيز، والتعاقد مع ألبا، حان الوقت لـ ريال مدريد للاهتمام بملف المغادرين، وعودة المعارين.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة"آس" الإسبانية، أن فاران يؤجل الرد على عروض التجديد مع ريال مدريد، الأمر الذي يجعل مسؤولو الفريق الأبيض يحاول الاستفاده منه ماديا ورحيله هذا الصيف.





انضمام ألابا إلى الفريق مع تألق ناتشو وميليتاو، واحتمالية عودة باريخو، سيرجح كافة ريال مدريد في فكرة التخلي عن فاران وراموس بسهولة.





وكان وكلاء المدافع الفرنسي طلبو زيادة في عقد فاران من أجل التجديد،ما لا يتناسب مع الخطة التي وضعها النادي لتخفيض 10% من الرواتب بسبب أزمة فيروس كورونا.





سبق وأن طلب الفرنسي رفائيل فاران الخروج من الفريق خلال موسم 2018/2019، ولكن عودة زين الدين زيدان لمنصب الرجل الأول في الفريق كان سبب في استمرار اللاعب.





جدير بالذكر أن فاران انتقل لصفوف ريال مدريد قادماً من لينس الفرنسي موسم 2010-2011 وبقيمة عقد بلغت 10 ملايين يورو.



