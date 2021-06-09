Advertisements

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements


أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 551 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 197832 حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 773 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 269527 من ضمنهم 197832 حالة تم شفاؤها، و15437 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
‏https:apple.co3gURgYJ

أخبار تهمك

فرمان ناري.. الأهلي يقرر التخلص من مهاجمه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سمير صبري يعتذر عن رئاسة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم الأهلي يرحب بالانتقال إلى بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

خلل بالإنترنت يؤدي لتعطل المواقع الاخبارية

منذ حوالي 6 ساعات

موقف الأهلي من الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ أقل من ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع سفاح الشباك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدى خطورة إصابة بنزيما

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعليق ديشامب على إصابة بنزيما وحقيقة غيابه عن اليورو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ حوالي 10 ساعات

الحقيقة الكاملة حول رصد متحور مصري من كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ ساعة

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 م

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

01:20 ص

عاجل.. سمير صبري يعتذر عن رئاسة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

10:15 م

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

04:44 م

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»