صفقة من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

دخل التوجولى لابا كودجو مهاجم العين الإماراتى حسابات فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من أجل تدعيم خط الهجوم فى الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت تقارير صحفية عن تواجد حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، فى الإمارات خلال الأيام الماضية، وفتح وكيل المدرب خط مفاوضات مع إدارة العين وكودجو لمعرفة الطلبات المالية والتوصل لإتفاق مبدئى على بنود التعاقد.





ويقدم لابا كودجو مستوى جيد مع العين الإماراتى، فريقة الحالي، إلا إن وكيل كارتيرون دخل فى مفاوضات مع اللاعب وناديه على أمل وجود رغبة لديهم فى اتمام صفقة انتقاله لصفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.





ويسعى مسئولو الزمالك لتعويض رحيل مصطفى محمد المعار لفريق جالاتا سراي، الذى لم يستطيع كلاً من مروان حمدى أو سيف الدين الجزيرى القيام بنفس المهام التى كان يؤديها نجم المنتخب المصري.



