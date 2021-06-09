جدول مواعيد مباريات كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الفجر الرياضي يستعرض لكم جدول مواعيد مباريات يورو 2020، حيث ينطلق دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا يوم الجمعة 11 يونيو الجاري





وجاء مواعيد مباريات كأس أمم أوروبا على النحو التالي:





مواعيد مباريات الجمعة 11 يونيو

الجولة 1





تركيا × إيطاليا – 9 مساء – ملعب الأولمبيكو (روما).. المجموعة الأولى





مواعيد مباريات السبت 12 يونيو

ويلز × سويسرا – 3 عصرا - ستاد باكو الأولمبي - المجموعة الأولى





الدنمارك × فنلندا – 6 مساء - ستاد باركن (كوبنهاجن) – المجموعة الثانية





بلجيكا × روسيا – 9 مساء - ملعب سان بطرسبرج – المجموعة الثانية





مواعيد مباريات الأحد 13 يونيو

إنجلترا × كرواتيا – 3 عصرا – ملعب ويمبلى – المجموعة الرابعة





النمسا × مقدونيا الشمالية – 6 مساء – ملعب أرينا ناسيونالا – المجموعة الثالثة





هولندا × أوكرانيا - 9 مساء - يوهان كرويف أرينا - المجموعة الثالثة





مواعيد مباريات الاثنين 14 يونيو

التشيك × اسكتلندا – 3 عصرا – ملعب هامبدن بارك – المجموعة الرابعة





بولندا × سلوفاكيا – 6 مساء – ملعب سان بطرسبرج – المجموعة الخامسة





إسبانيا × السويد - 9 مساء - ملعب لا كارتوخا - المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات الثلاثاء 15 يونيو

المجر × البرتغال – 6 مساء - ملعب بوشكاش أرينا.. لمجموعة السادسة





ألمانيا × فرنسا – 9 مساء – ملعب إليانز آرينا.. المجموعة السادسة





مواعيد مباريات الأربعاء 16 يونيو

الجولة 2





فنلندا × روسيا – 3 عصرا – ملعب سان بطرسبرج – المجموعة الثانية





تركيا × ويلز – 6 مساء - ستاد باكو الأولمبي – المجموعة الأولى





إيطاليا × سويسرا – 9 مساء – ملعب الأولمبيكو (روما) - المجموعة الأولى





مواعيد مباريات الخميس 17 يونيو

أوكرانيا × مقدونيا الشمالية – 3 عصرا – ملعب أرينا ناسيونالا – المجموعة الثالثة





الدنمارك × بلجيكا – 6 مساء - ستاد باركن (كوبنهاجن) – المجموعة الثانية





هولندا × النمسا - 9 مساء – يوهان كرويف أرينا – المجموعة الثالثة





مواعيد مباريات الجمعة 18 يونيو





السويد × سلوفاكيا – 3 عصرا – ملعب سان بطرسبرج – المجموعة الخامسة





كرواتيا × التشيك – 6 مساء - ملعب هامبدن بارك – المجموعة الرابعة





إنجلترا × اسكتلندا - 9 مساء – ملعب ويمبلى – المجموعة الرابعة





مواعيد مباريات السبت 19 يونيو

المجر × فرنسا – 3 عصرا – ملعب بوشكاش آرينا – المجموعة السادسة





البرتغال × ألمانيا – 6 مساء – ملعب اليانز آرينا – المجموعة السادسة





إسبانيا × بولندا - 9 مساء – ملعب لا كارتوخا – المجموعة الخامسة





مواعيد مباريات الأحد 20 يونيو

الجولة 3





سويسرا × تركيا – 6 مساء – ملعب باكو الأولمبى – المجموعة الأولى





إيطاليا × ويلز – 6 مساء – ملعب الأولمبيكو (روما) – المجموعة الأولى

مواعيد مباريات الاثنين 21 يونيو

مقدونيا الشمالية × هولندا – 6 مساء – يوهان كرويف آرينا – المجموعة الثالثة





أوكرانيا × النمسا – 6 مساء - أرينا ناسيونالا – المجموعة الثالثة





روسيا × الدنمارك – 9 مساء - ملعب باركن (كوبنهاجن) – المجموعة الثانية





فنلندا × بلجيكا - 9 مساء – ملعب سان بطرسبرج – المجموعة الثانية





مواعيد مباريات الثلاثاء 22 يونيو

كرواتيا × اسكتلندا – 9 مساء – ملعب هامبدن بارك – المجموعة الرابعة





التشيك × إنجلترا - 9 مساء – ملعب ويمبلى – المجموعة الرابعة





مواعيد مباريات الأربعاء 23 يونيو

سلوفاكيا × إسبانيا – 6 مساء - ملعب لا كارتوخا – المجموعة الخامسة





السويد × بولندا – 6 مساء – ملعب سان بطرسبرج – المجموعة الخامسة





ألمانيا × المجر – 9 مساء – ملعب اليانز ارينا – المجموعة السادسة





البرتغال × فرنسا - 9 مساء – ملعب بوشكاش ارينا - المجموعة السادسة





المباراة الأولى لدور 16 يونيو 2021 يوهان كرويف أرينا، أمستردام





المباراة الثانية لدور 16 يونيو 2021 استاد ويمبلي، لندن





المباراة الثالثة لدور 16 يونيو 2021 بوشكاش أرينا، بودابست





المباراة الرابعة لدور 16 يونيو 2021 سان ماميس، بلباو





المباراة الخامسة لدور 16 يونيو 2021 استاد باركين، كوبنهاجن





المباراة السادسة لدور 16 يونيو 2021 أرينا ناشيونالا، بوخارست





المباراة السابعة لدور 16 يونيو 2021 دابلن أرينا





المباراة الثامنة لدور 16 يونيو 2021 هامبدن بارك، جلاسكو





ربع النهائي 1 يوليو 2021 استاد سان بطرسبرج





ربع النهائي 2 يوليو 2021 ميونخ أرينا





ربع النهائي 3 يوليو 2021 استاد باكو الأوليمبي





ربع النهائي 4 يوليو 2021 أوليمبيكو، روما





نصف النهائي 1 يوليو 2021 استاد ويمبلي، لندن





نصف النهائي 2 يوليو 2021 استاد ويمبلي، لندن





النهائي 11 يوليو 2021 استاد ويمبلي، لندن



