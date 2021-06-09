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فرقة إكسو تحلق في الفضاء مع Don’t Fight the Feeling

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
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بمفهوم الخيال العلمي ومن على منصة حاملة الطائرات في الفضاء الخارجي يعود أعضاء فرقة إكسو الكورية الشهيرة ليشعلوا ساحة فن الكيبوب والقوائم الموسيقية بألبوم خاص يحمل عنوان ‘DON’T FIGHT THE FEELING، -لا تحارب هذا الشعور- يضم 5 أغان منوعة بمشاعر وألحان مميزة وهي Don’t fight the feeling, Paradise, No Matter, Runaway, Just as usual

Don’t Fight the feeling هو عنوان الألبوم الخاص كما أنها الأغنية الرئيسية الراقصة والتي تأتي بإيقاعات مبهجة ونغمات إلكترونية يرافقها صوت إيقاعي بارز. طاقة الأغنية تستمد من كلماتها التي تحمل رسائل شبابية جذابة لأهمية الإيمان بالنفس عند مواجهة لحظات الاختيار والمضي قدمًا بحرية. 

ويعد الألبوم أول عودة وإصدار للفرقة منذ عام 2019 بألبوم Obsession، يشارك فيه سبعة من أعضاء الفرقة الذين يبلغ عددهم تسعة.. وهم "شيومين" و"دي.أو" والذي يشكل لهما الألبوم العودة الأولى بعد الانتهاء من الخدمة العسكرية. وبيكهيون وتشانيول وسيهون والعضو الصيني "لاي" الذي يعد هذا أول نشاط جماعي له مع الفرقة منذ إصدار الألبوم الخامس Don't Mess Up My Tempo في 2018.

ولا يشارك كل من القائد "سوهو" و"تشين" في الألبوم حيث يؤديان الخدمة العسكرية حاليا.. كما ينضم كل من تشانيول وبيكهيون إلى الخدمة العسكرية هذا العام. 

يشار إلى أن فرقة اكسو التي انطلقت عام 2012 احتفلت بالذكرى السنوية التاسعة مع المعجبين مع إصدار الألبوم، الفرقة تحظى بجماهيرية عالمية ضخمة حطمت العديد من الأرقام القياسية في المبيعات وعلى منصات البث ومواقع التواصل الإجتماعي.

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