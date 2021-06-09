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حماقي يهدي جمهوره "يا نسيم" من ألبومه الجديد
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 01:45 ص
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أحيا الميجا ستار محمد حماقيLحفلًا غنائيًا داخل أحد الفنادق الشهيرة، حيث قدم خلاله العديد من أغانيه الشهيرة.
وأهدى جمهور الحفل أغنية "يا نسيم" للمرة الأولى من ألبومه الجديدة.
جدير بالذكر أنه من آخر أعمال حماقي، الفنية اعلان دعائي للبريد المصري وتم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، حيث قام حماقي بتصوير الاعلان في عدد من شوارع وسط البلد و استغرق تصوير الكليب أيام قليلة.
وتحمل أغنية الإعلان عنوان " ده وقته" وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وفواصل موسيقية ومكس وماستر توما.
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