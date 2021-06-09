حماقي يهدي جمهوره "يا نسيم" من ألبومه الجديد

وأهدى جمهور الحفل أغنية "يا نسيم" للمرة الأولى من ألبومه الجديدة.

جدير بالذكر أنه من آخر أعمال حماقي، الفنية اعلان دعائي للبريد المصري وتم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، حيث قام حماقي بتصوير الاعلان في عدد من شوارع وسط البلد و استغرق تصوير الكليب أيام قليلة.



