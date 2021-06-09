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500 ألف مشاهدة لأغنية عمر كمال وسمية الخشاب الجديدة "أوعدك"

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
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طرح مطرب المهرجانات عمر كمال، كليب "أوعدك" مع الفنانة سمية الخشاب، عبر قناته الرسمية بموقع نشر الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وحقق الكليب أكثر من 500 ألف مشاهدة بعد 6 ساعات فقط من طرحها.

ويتعاون الثنائي سمية الخشاب وعمر كمال في الأغنية مع الموزع إسلام ساسو، والذي كشف عن صورة تجمعهما داخل الأستوديو الخاص به.

وكانت آخر أعمال سمية الخشاب الغنائية دويتو بعنوان "بالحلال يا معلم" مع زوجها السابق الفنان أحمد سعد عام 2017.

وفي سياق متصل، قدمت النجمة سمية الخشاب، فى موسم دراما رمضان الماضي مسلسل "موسى"، من بطولة كل من محمد رمضان، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

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