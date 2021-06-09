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موقف السولية النهائي من التجديد مع الأهلي

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 01:51 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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علق تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن موقف عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشأن تجديد اللاعب عقده مع القلعة الحمراء عقب نهاية مدة عقده.

وقال النحاس في تصريحات عبر برنامج "البريمو” عبر قناة “Ten":" فإن لا يوجد خلاف بين الأهلي وعمرو السولية حول موقف التجديد خلال الفترة المقبلة".

وأشار النحاس لوجود رغبة متبادلة بين الطرفين حول موقف التجديد بشكل رسمي، كما أن اللاعب يريد الاستمرار في القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل.

وأضاف:"مروان محسن لاعب جيد ولديه إمكانيات مميزة ولكن ينقصه تسجيل الأهداف مع الأهلي، كما أن اللاعب لديه العديد من العروض المميزة من مختلف أندية الدوري المصري".

وأختتم:"ويفاضل محسن في الوقت الحالي بين أحدهم للإنتقال إليه الموسم المقبل وخوض تجربة جديدة وتحدِ جديد لإستعادة مستواه المعهود".

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