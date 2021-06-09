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موقف السولية النهائي من التجديد مع الأهلي
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 01:51 ص
غدير أحمد
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علق تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن موقف عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشأن تجديد اللاعب عقده مع القلعة الحمراء عقب نهاية مدة عقده.
وقال النحاس في تصريحات عبر برنامج "البريمو” عبر قناة “Ten":" فإن لا يوجد خلاف بين الأهلي وعمرو السولية حول موقف التجديد خلال الفترة المقبلة".
وأشار النحاس لوجود رغبة متبادلة بين الطرفين حول موقف التجديد بشكل رسمي، كما أن اللاعب يريد الاستمرار في القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل.
وأضاف:"مروان محسن لاعب جيد ولديه إمكانيات مميزة ولكن ينقصه تسجيل الأهداف مع الأهلي، كما أن اللاعب لديه العديد من العروض المميزة من مختلف أندية الدوري المصري".
وأختتم:"ويفاضل محسن في الوقت الحالي بين أحدهم للإنتقال إليه الموسم المقبل وخوض تجربة جديدة وتحدِ جديد لإستعادة مستواه المعهود".
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