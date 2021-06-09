ضربة قوية تهز المنتخب الهولندي قبل يورو 2020

تلقى الجهاز الفني لمنتخب هولندا ضربة موجعة قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، والتى تنطلق في 11 من يونيو الجارى وتستمر حتى 11 يوليو المقبل.

وتعرض فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد للإصابة وتأكد غيابه عن المنتخب الهولندى رسميا بسبب الإصابة، موضحا أنه لن يتم تعويضه بلاعب آخر في قائمة منتخب الطواحين الهولندية.





وأنهى منتخب هولندا استعداداته لمنافسات البطولة بخوض مباراتين وديتين الأولى أمام إسكتلندا وانتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، بينما حقق الفوز فى المباراة الثانية أمام جورجيا بنتيجة 0/3.





الجدير بالذكر أن القرعة أوقعت منتخب هولندا فى المجموعة الثالثة بجانب كل من أوكرانيا، والنمسا، ومقدونيا الشمالية.



