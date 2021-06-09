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ميدو: تعمدت عدم فرض نجلي على الزمالك

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 02:08 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أبدى احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، سعادته باقتراب نجله من الانضمام للأبيض

وقال ميدو لبرنامج الماتش: ماجد سامي أبلغني بوصول خطاب من الزمالك يطلب فيه ضم نجلي علي بداية من الموسم المقبل.

وكشف:"من البداية تعمدت ان يدخل نجلي الزمالك عندما يطلبوه فقط، ليكون له شأن، أسوة بالراحل حمادة إمام"

وأفصح: دائما كنت اضع حمادة إمام نصب عيني وهذا ما فعله مع نجله حازم.

وأشار: لا اود ان يحتفظ نجلي باسمي مع اسمه، اتمنى ان يكون له شكل واسم  وكيان مختلف.

وتابع: أتمنى أن يبتعد نجلي عن اسم "ميدو" حتى لا يقارن الجمهور دائما بيني وبينه

وأتم كلماته: اتمنى ان يحقق نجلي مع الزمالك ما لم احققه معه.

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