ميدو: تعمدت عدم فرض نجلي على الزمالك





أبدى احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، سعادته باقتراب نجله من الانضمام للأبيض





وقال ميدو لبرنامج الماتش: ماجد سامي أبلغني بوصول خطاب من الزمالك يطلب فيه ضم نجلي علي بداية من الموسم المقبل.





وكشف:"من البداية تعمدت ان يدخل نجلي الزمالك عندما يطلبوه فقط، ليكون له شأن، أسوة بالراحل حمادة إمام"





وأفصح: دائما كنت اضع حمادة إمام نصب عيني وهذا ما فعله مع نجله حازم.





وأشار: لا اود ان يحتفظ نجلي باسمي مع اسمه، اتمنى ان يكون له شكل واسم وكيان مختلف.





وتابع: أتمنى أن يبتعد نجلي عن اسم "ميدو" حتى لا يقارن الجمهور دائما بيني وبينه





وأتم كلماته: اتمنى ان يحقق نجلي مع الزمالك ما لم احققه معه.



