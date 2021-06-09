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دوناروما يقترب من باريس

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 02:18 ص
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية أن الإيطالى جيانلويجى دوناروما، حارس ميلان، بات على بعد خطوات قليلة من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد اعلان رحيله عن الروسونيري نهاية الموسم.

وذكرت شبكة سكاى سبورت إيطاليا، إن نادي باريس سان جيرمان على أعتاب حسم صفقة دوناروما، حيث سيوقع الأخير قريبًا مع باريس على عقد لمدة 5 مواسم.

وأوضحت الشبكة الإيطالية إلى أن دوناروما سيحصل على راتب يبلغ 10 ملايين يورو، ويزيد إلى 12 مليونًا بالمتغيرات.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن "دوناروما" سوف يخضع للكشف الطبي في مدينة فلورنسا الإيطالية يوم الجمعة المقبل، وذلك نظرًا لتواجد اللاعب مع منتخب بلاده حاليا استعدادا لليورو.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في الفترة المقبلة.

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