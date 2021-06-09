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جوارديولا يعلق على استمرار كومان مع برشلونة
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 02:32 ص
غدير أحمد
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علق بيب جوارديولا، المدير الفنى لمانشستر سيتى، على قرار برشلونة باستمرار رونالد كومان، على رأس القيادة الفنية للفريق فى الموسم المقبل، رغم الإخفاقات التى تعرض لها الفريق فى الموسم الماضى.
وقال جوارديولا أثناء حديثه لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، سُئل بيب عن وضع رونالد كومان مدرب برشلونة الحالي: "فإن كومان هو المدرب المناسب لبرشلونة للموسم المقبل، أنا سعيد ببقائه، وخوان لابورتا، رئيس النادى، مقتنع بقرار الإبقاء عليه".
وتابع "لقد كان عاما صعبا للغاية على الجميع، لكن كومان يستحق البقاء لموسم آخر، وأتوقع أن يصبح برشلونة أفضل فى الموسم الثانى لكومان، الموسم الثانى لأى مدرب يكون أفضل دائما".
وأختتم: "الهزائم تضعف أي مدرب، لكن الأمور ستمضي نحو الأفضل مع بداية الموسم المقبل، الجماهير ستعود للملاعب، ستكون الأمور مختلفة تمامًا عن هذا العام".
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