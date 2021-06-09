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جوارديولا يعلق على استمرار كومان مع برشلونة

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 02:32 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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علق بيب جوارديولا، المدير الفنى لمانشستر سيتى، على قرار برشلونة باستمرار رونالد كومان، على رأس القيادة الفنية للفريق فى الموسم المقبل، رغم الإخفاقات التى تعرض لها الفريق فى الموسم الماضى.

وقال جوارديولا أثناء حديثه لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، سُئل بيب عن وضع رونالد كومان مدرب برشلونة الحالي: "فإن كومان هو المدرب المناسب لبرشلونة للموسم المقبل، أنا سعيد ببقائه، وخوان لابورتا، رئيس النادى، مقتنع بقرار الإبقاء عليه".

وتابع "لقد كان عاما صعبا للغاية على الجميع، لكن كومان يستحق البقاء لموسم آخر، وأتوقع أن يصبح برشلونة أفضل فى الموسم الثانى لكومان، الموسم الثانى لأى مدرب يكون أفضل دائما".

وأختتم: "الهزائم تضعف أي مدرب، لكن الأمور ستمضي نحو الأفضل مع بداية الموسم المقبل، الجماهير ستعود للملاعب، ستكون الأمور مختلفة تمامًا عن هذا العام".

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