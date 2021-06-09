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وكيل مصطفى فتحي يكشف مفاجأة حول انضمامه إلى الأهلي
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 02:54 ص
حسام مجدي
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تحدث وكيل أعمال مصطفى فتحي نجم الزمالك المعار إلى صفوف سموحة عن احتمالية انضمام موكله إلى النادي الأهلي مثلما انتشر مؤخرا.
وأكد أحمد يحيي وكيل اللاعبين أن ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي، من الطبيعي أن تكون جميع الأندية في الدوري لديها رغبة في ضمه.
وقال يحيي في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد، ان من غير المقبول دخول ناصر ماهر في صفقات تبادلية وهو سادس كابتن في الأهلي وكابتن المنتخب الأولمبي.
واضاف أن لم يطرح أحد عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز وإذا تم الطرح فهو مرفوض تماما.
وتابع أن بيراميدز يرغب في ضم ناصر ماهر منذ الموسم الماضي ولديه رغبة ايضا في الموسم المقبل.
واردف ان الحديث عن انضمام مصطفى فتحي إلى الأهلي غير منطقي لأنه يتبقى في عقده موسم مع الزمالك.
واتم ان الزمالك لم يفاتح مصطفى فتحي في تمديد عقده.
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