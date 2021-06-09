برشلونة يرصد التعاقد مع سترلينج

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني، يدرس إمكانية التعاقد مع الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج، مُهاجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وارتبط رحيم ستيرلينج بإمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وكتب الصحفي الإسباني "ماتيو موريتو" بشبكة "سكاي سبورتس" العالمية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "برشلونة يفكر في التعاقد مع رحيم ستيرلينج الذي يمكنه الرحيل عن كتيبة مانشستر سيتي هذا الصيف".





وتابع: "بالتأكيد العملية ستكون مُعقدة للغاية، وسيتعين على لابورتا إدراج لاعبين في الصفقة من أجل تقليل التكاليف المالية".





وانتقل رحيم ستيرلينج إلى مانشستر سيتي في 2015، قادمًا من نادي ليفربول، ولا يزال يمتلك عقدًا مع السيتيزن ينتهي بعد عامين في 2023.



