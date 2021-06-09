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بيراميدز يجهز لصفقة من العيار الثقيل

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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دخل مسؤولو نادي بيراميدز فى مفاوضات مع عمر كمال عبد الواحد، مهاجم فريق المصري البورسعيدي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم عمر كمال عبد الواحد خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الأهلى والزمالك، لكن بيراميدز يرغب بقوة في التعاقد مع اللاعب.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، أن إدارة الفريق السماوي دخلت بقوة فى مفاوضات مع عمر كمال عبد الواحد للحصول على خدماته فى الفترة المقبلة.

وتابع المصدر، أن إدارة بيراميدز تخطط لضم عمر كمال عبد الواحد فى صفقة انتقال حر، خلال الساعات المقبلة، فى ظل انتهاء عقد اللاعب مع فريقه.

وتأتي رغبة بيراميدز فى التعاقد مع عمر كمال، في ظل اقتراب على ماهر من تولي القيادة الفنية للفريق السماوي.

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