تصريحات مثيرة من زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد

استرجع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، وذلك خلال مقطع فيديو دعائي في فرنسا، مع إحدى شركات المحمول الفرنسية.





وقال زيدان في تصريحات عبر شبكة "elespanol" الإسبانية: "التسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا لا يحدث دائمًا، وكنت محظوظًا للقيام بذلك بتسديدة بساقي اليسرى، في ذلك اليوم كنت فخورًا جدًا بتسجيل هذا الهدف بهذه الطريقة".





وعن أصعب مُنافس واجه عندما كان لاعبًا، أكد: "هناك العديد من اللاعبين الجيدين، لكن إذا كان هناك لاعب واحد فهو مالديني، كان الأصعب بكل تأكيد".





وعن الوظيفة التي كان سيعمل بها إذا لم يكن مدربًا، واصل: "في وقت ما كان علي أن أختار كرة القدم كمهنة، عندما كنت صغيرًا، لو لم أكن لاعب كرة قدم أو لاعب جودو، لكنت موظف توصيل، لقد كان شغفي الكبير، كانت هناك متاجر في الحي وكنت أساعدهم".





وعن أفضل لقب في مسيرته كلاعب، اختار الفوز بكأس العالم 1998 مع فرنسا، حيث قال: "نحن نلعب لنكون قادرين على عيش هذه الأنواع من المشاعر، عندما يكون لديك كأس العالم بين يديك، فهذا رائع؛ هناك أشياء كثيرة في مسيرتي وفي حياتي، ولكن هذه اللحظة هي الأجمل".





وأتم زيزو تصريحاته عما إذا كان على استعداد لتدريب فريق نسائي في المُستقبل قائلًا: "أنا لا أقول لا أبدًا".



