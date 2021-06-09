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ميدو: الزمالك مديون بـ "220 مليون جنيها".. ومرتضى منصور سيفوز بإكتساح حال ترشحه

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 03:42 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن الأموال الطائلة التي يتحملها الأبيض.

وقال ميدو لبرنامج الماتش:  قيمة عقود لاعبي الزمالك هذا الموسم 336 مليون جنيه وهو ثاني معدل عقود في مصر بعد بيراميدز .

وتابع: الزمالك يسدد مبالغ غير طبيعية للاعبيه والسبب أن تركي آل الشيخ كان يتحمل مستحقات بعض اللاعبين.

واردف: يجب على الزمالك أن يضع سقف لمرتبات اللاعبين حتى يستطيع الوفاء بمستحقاتهم.

وافصح: الزمالك مديون بمبلغ 220 مليون جنيها نتيجة إهمال بعض الملفات لمجالس إدارات سابقة تجاه بعض اللاعبين والمدربين.

وعن انتخابات الابيض قال: مرتضى منصور الأقرب لرئاسة الزمالك إذا لم يتعرض مجلسه للإدانة القانونية، سيفوز باكتساح.

وأتم" لن أنصح حازم إمام بخوض انتخابات الزمالك أمام مرتضى منصور

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