برشلونة يفاوض محرز وجوندوجان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع الجزائرى رياض محرز، والألمانى إلكاى جوندوجان، ثنائى مانشستر سيتى، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وكشفت صحيفة "سبورت" أن وكيل محرز عرض اللاعب على برشلونة إثناء التفاوض مع ممثلى إلكاى جوندوجان، لاعب الفريق السماوى، للانتقال إلى كامب نو.





وأضافت الصحيفة أن وكيل اللاعب أكد أن بيب جوارديولا، المدير الفنى للسيتى، يرغب فى التعاقد مع الثنائى هارى كين، لاعب توتنهام، وجاك جريليش، نجم أستون فيلا، ما قد يدفع الجزائرى للرحيل.





يشار إلى أن برشلونة حسم صفقتين من صفوف بطل الدورى الإنجليزى، بالتعاقد مع أجويرو، وإيريك جارسيا.



