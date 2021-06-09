Advertisements

برشلونة يفاوض محرز وجوندوجان

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع الجزائرى رياض محرز، والألمانى إلكاى جوندوجان، ثنائى مانشستر سيتى، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت صحيفة "سبورت" أن وكيل محرز عرض اللاعب على برشلونة إثناء التفاوض مع ممثلى إلكاى جوندوجان، لاعب الفريق السماوى، للانتقال إلى كامب نو.

وأضافت الصحيفة أن وكيل اللاعب أكد أن بيب جوارديولا، المدير الفنى للسيتى، يرغب فى التعاقد مع الثنائى هارى كين، لاعب توتنهام، وجاك جريليش، نجم أستون فيلا، ما قد يدفع الجزائرى للرحيل.

يشار إلى أن برشلونة حسم صفقتين من صفوف بطل الدورى الإنجليزى، بالتعاقد مع أجويرو، وإيريك جارسيا.

أخبار تهمك

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعليق ديشامب على إصابة بنزيما وحقيقة غيابه عن اليورو

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع سفاح الشباك

منذ حوالي 10 ساعات

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

منذ حوالي 14 ساعة

خلل بالإنترنت يؤدي لتعطل المواقع الاخبارية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة.. وتحذر المواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات مثيرة من زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. استشاري يدعو للفنانة دلال عبدالعزيز على الهواء.. وتعليق مؤثر من رامي رضوان

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. سمير صبري يعتذر عن رئاسة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

منذ حوالي 8 ساعات

الحقيقة الكاملة حول رصد متحور مصري من كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

وكيل مصطفى فتحي يكشف مفاجأة حول انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 م

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة باتشيكو

12:58 ص

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

09:31 ص

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

04:44 م

عاجل.. سمير صبري يعتذر عن رئاسة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

10:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»