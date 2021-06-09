جلسة مرتقبة في الزمالك مع ساسي

يعقد مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، جلسة حاسمة مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فور عودته من تونس.





وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن فرجاني ساسي، تواصل مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، وأكد على حضوره إلى القاهرة، عقب إنتهاء مباريات منتخب بلاده الودية، والاجتماع مع مسؤولى النادى لحسم موقفه النهائى بشأن استمراره مع القلعة البيضاء من عدمه.





وقرر التونسي فرجاني ساسي، العودة إلى القاهرة، عقب انتهاء المباريات الودية للمنتخب التونسى التي يخوضها ضمن استعداداته لبطولة أمم إفريقيا والتصفيات المؤهلة لمونديال 2021، المقرر إقامته في قطر.





وذلك رغم إصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الكونغو في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بتونس، ولن يشارك في المباراة الودية المقبلة أمام الجزائر، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.





ويأمل مسئولو نادي الزمالك، في الوصول لاتفاق نهائي مع التونسي فرجاني ساسي، بشأن تجديد تعاقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وذلك خلال الجلسة التي ستجمعهم مع اللاعب في الفترة المقبلة.



