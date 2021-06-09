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إنبي يطالب الأهلي بمبلغ مالي بسبب حمدي فتحي

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 04:42 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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تحدث مصطفى الأمير رئيس مجلس إدارة نادي انبي عن حمدي فتحي، وأن ناديه يحق له الحصول على مبالغ مالية من مشاركة حمدي فتحي مع الأهلي في البطولات الأفريقية والمنتخب الوطني.

وقال الأمير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد:" فإن لا يوجد أي امتيازات بسبب تتويج صلاح محسن بالبطولات مع النادي الأهلي، ولكن هناك امتيازات من حمدي فتحي".

وأضاف:"هناك امتيازات في حالة انضمام حمدي فتحي للمنتخب وفي حالة التتويج ببطولة إفريقيا وعدد من الأمور الأخرى".

وتابع:"لدينا ما يقرب من 3 ملايين جنيهًا ننتظرها من النادي الأهلي لاستكمال قيمة صفقة انتقال حمدي فتحي".

ويذكر أن حمدي فتحي انتقل من صفوف إنبي إلى النادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2019.

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