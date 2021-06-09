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إنبي يطالب الأهلي بمبلغ مالي بسبب حمدي فتحي
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 04:42 ص
غدير أحمد
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تحدث مصطفى الأمير رئيس مجلس إدارة نادي انبي عن حمدي فتحي، وأن ناديه يحق له الحصول على مبالغ مالية من مشاركة حمدي فتحي مع الأهلي في البطولات الأفريقية والمنتخب الوطني.
وقال الأمير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد:" فإن لا يوجد أي امتيازات بسبب تتويج صلاح محسن بالبطولات مع النادي الأهلي، ولكن هناك امتيازات من حمدي فتحي".
وأضاف:"هناك امتيازات في حالة انضمام حمدي فتحي للمنتخب وفي حالة التتويج ببطولة إفريقيا وعدد من الأمور الأخرى".
وتابع:"لدينا ما يقرب من 3 ملايين جنيهًا ننتظرها من النادي الأهلي لاستكمال قيمة صفقة انتقال حمدي فتحي".
ويذكر أن حمدي فتحي انتقل من صفوف إنبي إلى النادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2019.
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